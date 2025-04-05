شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر المواطنين: أغلقوا النوافذ وابتعدوا عن لوحات الإعلانات والأشجار والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ونشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء ومناطق من محافظة الوادي الجديد وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح هامة للمواطنين: على مرضى حساسية الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل، كما يرجى الابتعاد وعدم الوقوف تحت لوحات الإعلانات والأشجار والأعمدة وأسطح المنازل المتهالكة، غلق الأبواب والنوافذ بإحكام.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد 6 أبريل 2025، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة يصل لـ7 درجات ببعض المناطق، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل ليلا وفى الصباح الباكر.

ويشهد غدا نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 34 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الإسكندرية

العظمى 25 درجة.

الصغرى 16 درجة.

مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 18 درجة.

قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 19 درجة.

أسوان

العظمى 37 درجة.

الصغرى 20 درجة.