شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالبيت الأبيض: نتنياهو يزور واشنطن الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن نتنياهو يزور واشنطن الإثنين المقبل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

اقترح ترامب على نتنياهو زيارة البيت الأبيض لمناقشة الأمر، قائلاً: "نتنياهو سيزور واشنطن قريبًا".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "أكسيوس" إن نتنياهو يعتقد أن فرص التوصل إلى اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران منخفضة للغاية، ويريد التوصل إلى تفاهم مع ترامب بشأن ضرب المنشآت النووية الإيرانية عندما تفشل الدبلوماسية.

وأضاف أنه من المرجح أيضًا أن يناقش ترامب ونتنياهو الجهود المتوقفة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.