شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد بسبب رياح وأتربة فى هذا التوقيت والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لنشاط رياح بداية من غدا الأحد وحتى الأربعاء المقبل، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية .

ويسود اليوم السبت 5 أبريل 2025، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط رياح على جنوب الصعيد أحيانا ، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 27 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الإسكندرية

العظمى 24 درجة.

الصغرى 14 درجة.

مطروح

العظمى 22 درجة.

الصغرى 13 درجة.

سوهاج

العظمى 33 درجة.

الصغرى 17 درجة.

قنا

العظمى 34 درجة.

الصغرى 18 درجة.

أسوان

العظمى 34 درجة.

الصغرى 19 درجة.