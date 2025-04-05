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تحذير عاجل من الأرصاد بسبب رياح وأتربة فى هذا التوقيت

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تحذير عاجل من الأرصاد بسبب رياح وأتربة فى هذا التوقيت

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

السبت، 05 أبريل 2025 11:18 ص

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لنشاط رياح بداية من غدا الأحد وحتى الأربعاء المقبل، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية .

ويسود اليوم السبت 5 أبريل 2025، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط رياح على جنوب الصعيد أحيانا ، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 27 درجة.
الصغرى 18 درجة.

الإسكندرية

العظمى 24 درجة.
الصغرى 14 درجة.

مطروح

العظمى 22 درجة.
الصغرى 13 درجة.

سوهاج

العظمى 33 درجة.
الصغرى 17 درجة.

قنا

العظمى 34 درجة.
الصغرى 18 درجة.

أسوان

العظمى 34 درجة.
الصغرى 19 درجة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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