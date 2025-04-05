شكرا لقرائتكم خبر عن الساعة هتتقدم 60 دقيقة.. أيام قليلة على تطبيق التوقيت الصيفى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أيام قليلة تفصلنا عن موعد تطبيق التوقيت الصيفى وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، والذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 إبريل 2023، حيث يكون التوقيت الصيفى اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

موعد تطبيق التوقيت الصيفى في مصر

ويكون تطبيق التوقيت الصيفى في مصر وفقا لقانون التوقيت الصيفي، يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل والتي توافق هذا العام 25 أبريل 2025، وتكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

تطبيق التوقيت الصيفى

وجاء إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر بعد نحو 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه فى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء، فيما يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.

التوقيت الصيفى يوم الجمعة

وتم اختيار يوم الجمعة لتعديل التوقيت سواء الصيفي أو الشتوى، كون يوم الجمعة إجازة رسمي فى معظم قطاعات الدولة، لذا كان اختياره تجنبا لحدوث أى مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه، تجنبًا لتأثر سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات، فى حالة وجود التغيير فى يوم عمل طبيعي.

