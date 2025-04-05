شكرا لقرائتكم خبر عن حدادا على الأنبا باخوميوس.. مطرانية البحيرة تصدر تعليمات خاصة باحتفالات عيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت مطرانية البحيرة وتوابعها بيانًا رسميًا، وفقًا لتعليمات الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها والنائب البابوي لإيبارشية البحيرة، بشأن تنظيم الأنشطة والخدمات الكنسية خلال الفترة القادمة، وذلك عقب رحيل الأنبا باخوميوس.

وأكد البيان على أهمية الحفاظ على وحدانية القلب والروح في هذه المرحلة، ووجه الكنائس باتباع الترتيبات التالية:

1. إلغاء الرحلات والأنشطة الترفيهية: تُلغى كافة الرحلات، والدورات الرياضية، والأيام الترفيهية، احترامًا لمشاعر الحزن على الأنبا باخوميوس.

2. التركيز على الأنشطة الروحية: تقتصر الأنشطة داخل الكنائس على القداسات والاجتماعات الروحية فقط، بما يتناسب مع الأجواء الروحية لهذه الفترة.

3. تنظيم احتفالات العيد:

- يُكتفى ببرنامج مبسط في كل اجتماع يضم ترنيمة أو لحن مناسب للقيامة، وقصة وتأمل عن القيامة، وتوزيع هدية رمزية.

- تُعلق صور القيامة فقط دون أية زينة إضافية.

- يتم توزيع صورة أو نبذة عن حياة وخدمة نيافة الأنبا باخوميوس.

- يُمنع تنظيم أو الإعلان عن أي رحلات باسم الكنيسة خلال عيد شم النسيم.

4. الاعتذار عن استقبال التهاني الرسمية: تعتذر المطرانية عن استقبال الوفود الرسمية للتهنئة بعيد القيامة المجيد خلال هذه الفترة.

5. استمرار أعمال المحبة: تؤكد المطرانية على استمرار توزيع احتياجات إخوة الرب كالمعتاد دون تغيير.

يأتي هذا التنظيم تقديرًا لعظمة خدمة الأنبا باخوميوس، وتعبيرًا عن مشاعر الوفاء والمحبة التي تجمع أبناء إيبارشية البحيرة وتوابعها.

