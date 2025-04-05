شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد نقابات عمال فلسطين يؤكد أهمية إفشال مشاريع التهجير وإعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

وجه شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، التحية لجماهير الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده بمناسبة يوم الأرض الخالد، والذي يُحييه الفلسطينيون في 30 مارس من كل سنة، في ظل ظروف بالغة الصعوبة، يتم فيها حرق الأرض بمن عليها في قطاع غزة، وابتلاع الأرض بالضفة.

وقال سعد، فى بيان، إن الذكرى في هذا العام اليمة ومفجعة في ظل حرب الإبادة في قطاع غزة، والاستهداف الواضح لمخيمات شمال الضفة والحصار المطبق على المدن الفلسطيني وبخاصة نابلس، ومصادرة الأرضي وتهويد الأغوار الواسع والممنهج، وشدد سعد أهمية الصمود على الأرض الفلسطيني وإفشال مشاريع الاقتلاع والتهجير، والعودة للأرض باستصلاحها والعناية بها وبناء المشاريع الاستثمارية، من أجل منع المستوطنين للسيطرة عليها وتحقيق هدفهم العلني بطرد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد سعد، أن هذه الذكرى تؤكد أن جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات، متشبثين بأرضهم، وعلى عهدهم مع الثوابت، ولديهم إصرار على مقاومة كل الأطماع والمخططات التي تستهدف الكينونة الفلسطينية، والرامية إلى تفريغ الأرض من أصحابها الحقيقيين عبر جهات مغرضة وخبيثة لا تريد الخير للشعب الفلسطيني.

ونعى الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شهداء الشعب الفلسطيني منذ حرب السابع من أكتوبر 2023 حيث بلغت عددهم أكثر من 46 ألف شهيد من شهداء حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين استشهدوا خلال حرب الإبادة حتى نهاية العام 2024 اكثر من 14,700 طفل(57% ذكور و43% اناث) كان معظمهم ما بين عمر 3 إلى 12 عاما، فيما بلغ عدد الشهداء من الأطفال الرضع (حتى عامين) أكثر من 2370 رضيعاً.

كما نعى سعد، شهداء لقمة العيش، والذين بلغ عددهم 55 شهيدا وشهيدة خلال العام والنصف الماضية، بينهم ما لا يقل عن 10 شهداء استشهدوا قرب جدار الفصل العنصري، ليصبح العدد الإجمالي العدد 57 شهيد لقمة العيش.

وندد سعد، بتكثيف الاحتلال حملات الاعتقال في صفوف العمال الفلسطينيين داخل أراضي عام الـ48، بخاصة في مدينتي يافا وتل أبيب، ليرتفع عدد العمال المعتقلين منذ بداية العام الجاري إلى نحو 569 عاملا.