شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب النيابات والمحاكم: ندعم قرارات الرئيس لحماية الأمن القومي ونرفض مخطط التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم عبد الباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، أن التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع التصعيد العسكري في البحر الأحمر، تستدعي الاصطفاف الوطني الكامل خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، لمواجهة التحديات المقبلة بحزم ووحدة صف.

وقال عبد الباقي، في تصريحات صحفية، إن النقابة تجدد ثقتها الكاملة في قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسة الرئاسة، التي تهدف إلى حماية الأمن القومي المصري وصون الحدود، مؤكدًا على الرفض القاطع لما وصفه بـ"مخطط التهجير الصهيو أمريكي"، والذي تسعى بعض الأطراف إلى تمريره على حساب حقوق الفلسطينيين وأمن دول الجوار.

وشدد على تأييد النقابة للمسارات الدبلوماسية التي تنتهجها الدولة المصرية، خاصة تلك المتعلقة بخطة إعادة إعمار قطاع غزة، والدعوات المستمرة لوقف إطلاق النار وتنفيذ صفقة تبادل الأسرى، بما يعزز من استقرار المنطقة في السنوات المقبلة.

وأشار إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ظل السياسات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، وما قد تسببه من تعطل في سلاسل الإمداد وتأثير مباشر على حركة النقل البحري، مما يضاعف من أهمية وحدة الصف العربي والتنسيق المشترك لمواجهة هذه التحديات.