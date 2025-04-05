شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير الإسكان يقوم بجولة تفقدية بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يقوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة تفقدية بمدينة العلمين الجديدة، ومارينا، بجانب متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية.

يرافق وزير الإسكان، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو المشروعات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.