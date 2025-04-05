شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب بإعلام الأزهر يطلقون حملة "واعد" لتوعية المراهقين باستثمار فترة المراهقة والان مع تفاصيل الخبر

أطلق مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة الأزهر بقسم العلاقات العامة والإعلان حملة إعلامية بعنوان "واعد" في إطار مشروع تخرجهم، تهدف الحملة إلى توعية المراهقين والدعوة والإرشاد إلى استثمار فترة المراهقة باعتبارها مرحلة عمرية مهمة في حياة الفرد، وتلقى الحملة الضوء على أبرز المشاكل والتحديات المعاصرة التي تواجه المراهقين، وتطرح الحلول لها كغياب الهدف لدى المراهقين وإهمالهم للجانب التعليمي، وتدني المستوى الأخلاقي إلي جانب التأثر بالدراما التليفزيونية ووسائل السوشيال ميديا، وإدمان وتعاطي المخدرات وانتشار الجرائم المختلفة، وذالك من خلال المحتوى الإعلامي المقدم عبر المنصات الرسمية للحملة وورش العمل المختلفة بالمدارس والمعاهد ومراكز الشباب والمراكز التعليمية.

ويقوم على هذه الحملة 10 طلاب من قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة وهم "محمد عادل، محمد محمود، محمد مصطفى، بلال خالد، منصور خضر، محمد قرني، كريم عبد اللطيف، هاني يوسف، عبد الرحمن عاشور، إبراهيم رمضان".

وتعتبر هذه الحملة من الحملات الاجتماعية الهامة لتناولها مرحلة عمرية محددة وصعبة في حيات الفرد حيث تلقى الضوء على مشاكل معاصرة يحياها الفرد المراهق وتأثر بالسلب عليه وعلى طريقه نحو المستقبل .