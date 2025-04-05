شكرا لقرائتكم خبر عن "ايجبتورا".. حملة طلابية لتعزيز العلامة التجارية للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان تخصص الاتصال السياسي بكلية الإعلام جامعة القاهرة حملة إعلامية جديدة نسبياً من نوعها وغير رائجة بعنوان (Egypt Aura)، وذلك في إطار مشروع تخرجهم، بهدف تعزيز العلامة التجارية للدولة المصرية.

تسعى الحملة إلى إعادة تقديم صورة مصر داخليًا وخارجيًا بعيدًا عن الصور النمطية التي تروج لها وسائل الإعلام الغربية، مع التركيز على ستة محاور رئيسية تعكس الهوية المصرية الحقيقية وفق نموذج سيمون انهولت ، وهي: السياحة، الصادرات، الشعب، الحوكمة، الاستثمار والهجرة، والثقافة والتراث.

وأكد فريق الحملة أن مصر، بتاريخها العريق وثقافتها الغنية، تستحق أن يكون لها علامة تجارية متميزة تواكب التطورات العالمية.

وتسهم في تعزيز الانتماء الوطني لدى الجمهور الداخلي، بالإضافة إلى تقديم صورة أكثر دقة للجمهور الخارجي.

ويأمل الطلاب أن تسهم مبادرتهم في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الهوية الوطنية، مستخدمين وسائل إعلامية متنوعة لضمان وصول رسالتهم إلى نطاق واسع محليًا وعالميًا، بما يعكس صورة مصر الحقيقية بأسلوب حديث وواقعي.