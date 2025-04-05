شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح وزارة التضامن الاجتماعي غدا الأحد، باب سداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م، والتي تشمل سعر تذكرة مصر للطيران، حيث يبلغ عدد الفائزين 12 ألف حاج ممن وقع عليهم الاختيار في القرعة الإلكترونية العلنية التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج في ديسمبر الماضي.

وتنظم وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج هذا العام ثلاثة برامج للحج وفقًا للآتي:

- مستوى أول ..«فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي».

- مستوى ثاني .. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي».

- مستوى ثالث.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي».

وسبق وأن قام الفائزون بالقرعة الإلكترونية العلنية فور وقوع الاختيار عليهم بسداد أسعار برامج الحج وفقًا لكل برنامج ، حيث قام الفائزون بالمستوى الأول بسداد مبلغ 395 ألف جنيه، والمستوى الثاني قاموا بسداد بمبلغ 268 ألف جنيه، أما الفائزون بالمستوي الثالث فقد قاموا بسداد مبلغ 240 ألف جنيه، وجميعها كانت لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران.