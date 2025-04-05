شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لطلاب المدارس وعودة الدراسة لطبيعتها والان مع تفاصيل الخبر

انتهت أمس الجمعة 4 أبريل الجارى إجازة عيد الفطر المبارك لطلاب المدارس، والتى كانت قد استمرت لمدة أسبوعا من السبت 29 مارس الماضى وحتى الجمعة 4 أبريل الحالى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عودة الدراسة لطبيعتها اليوم السبت بالنسبة للمدارس التى تعمل السبت على أن تنتظم الدراسة فى باقى المدارس غدا الأحد.

وشدد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف على أهمية تكثيف كافة الجهود لمواصلة الانضباط الكامل للعام الدراسي والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس، مشددًا على أهمية تنفيذ البرامج العلاجية المخصصة لتحسين مستوى القراءة والكتابة خلال الإجازة الصيفية لتحسين مستوى الطلاب في هذه المهارات الأساسية، وكذلك أهمية التعامل بشفافية في نتائج التقييمات وأعمال السنة، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، وأخذ كل طالب نتيجته الحقيقية لمساعدته في تحقيق تحسين مستواه التعليمى.