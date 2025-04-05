شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية: تدريب 2000 موظفا بالمحليات فى مركز سقارة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل بخطى ثابتة تنفيذ خططها الطموحة لتطوير قدرات العاملين بالإدارة المحلية، وتمكين الكوادر المحلية بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.

وأشارت منال عوض، إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا فى سبيل دعم و تطوير الكوادر المحلية وبناء قدراتهم وخلق صف ثانى فى جميع القطاعات والإدارات المختلفة بما يواكب متطلبات المستقبل باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة .

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً حول أعمال وأنشطة ومستهدفات خطة مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال شهر مارس 2025 ، بدأ من إعداد خطط تدريبية متكاملة، إلى تحفيز العاملين بالمحليات بجوائز متميزة، ووصولًا إلى تأهيل مئات المتدربين، مما يساهم فى تحقيق الهدف المنشود فى دعم وتمكين المحليات.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن شهر مارس 2025 شهد سلسلة من الإنجازات النوعية التى تعكس التزام الحكومة بتحديث منظومة الإدارة المحلية وتحفيز الابتكار والتميز داخل المحافظات.

وقالت الدكتورة منال عوض: "فى إطار سعينا المستمر لبناء جهاز إدارى كفء وفعّال على المستوى المحلي، شهد شهر مارس انطلاق جائزة جديرة لتحفيز المحليات، كخطوة رائدة نحو تكريس ثقافة التميز وتحفيز الأداء المؤسسى فى المحافظات، كما تم الإنتهاء من مراجعة وتقييم 10 حقائب تدريبية متكاملة، لضمان جودة المحتوى التدريبى المقدم للكوادر المحلية".

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن مركز سقارة للتدريب قام خلال الشهر الماضى أيضاً بإعداد الخطة التدريبية السنوية بناءً على احتياجات المحافظات الفعلية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من البرامج التدريبية، كما بدأ فى الاستعداد لتدريب 2000 متدرب، بالتعاون مع المجلس الوطنى للتدريب."

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهرى مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والمشرف على مركز سقارة أن المركز بدأ أيضًا فى تنفيذ اختبارات للمدربين الجدد ضمن خطة الوزارة لإعداد كوادر تدريبية متميزة ، وذلك استكمالاً للإعلان الرسمى الذى أعلن عنه مركز سقارة فى شهر فبراير الماضى لاختيار المدربين الفائزين ، وأشار الدكتور عصام الجوهرى إلى أن الإعلان تقدم له حوالى 300 مدرب وهناك حرص من وزارة التنمية المحلية لاختيار الأفضل بما يساهم فى تنفيذ رؤية مركز سقارة خلال الفترة القادمة .

