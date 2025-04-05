شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: الجيش وسع الليلة الماضية العمليات البرية فى غزة شمالا وجنوبا والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: الجيش وسع الليلة الماضية العمليات البرية في قطاع غزة شمالا وجنوبا بمشاركة سلاح الجو والمدفعية.

وأكدت خريطة حساب الأضرار لقطاع غزة، وخريطة حساب أضرار شبكات الطرق الصادرتان عن برنامج التطبيقات التشغيلية للأقمار الاصطناعية التابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونوسات)، أن عدد المباني المتأثرة نتيجة الأعمال العسكرية في قطاع غزة 137,286مبنى.

وبعد نحو 15 شهرًا على اندلاع الحرب، بدأ في 19 يناير الماضي تطبيق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وامتدت المرحلة الأولى من الاتفاق 6 أسابيع، وأتاحت عودة 33 من المحتجزين إلى إسرائيل بينهم 8 قتلى، في حين أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 أسير فلسطيني كانوا في سجونها، لكن في 18 مارس استأنف جيش الاحتلال عملياته العسكرية في قطاع غزة، وشن غارات مُكثفة على القطاع، منتهكًا بذلك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير.