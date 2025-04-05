شكرا لقرائتكم خبر عن بقلادة نجمة داود اليهودية.. مبعوثة ترامب تلتقى رئيس لبنان فى بيروت "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة المبعوثة الأمريكية إلى لبنان مورجان أورتاجوس، أثناء لقائها بالرئيس اللبناني، جوزيف عون اليوم السبت في العاصمة بيروت، وهي ترتدي قلادة نجمة داود اليهودية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إنه في هذه الأثناء، عقد اجتماع بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ونائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في قصر بعبدا.

ووصلت المبعوثة الأمريكية مورجان أورتاجوس، صباح اليوم، إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس اللبناني، جوزف عون.

وزيارة أورتاجوس، هي الثانية إلى لبنان سبقتها موجة تصعيد عسكري إسرائيلي متواصلة، كانت آخرها عملية اغتيال استهدفت قياديا في حركة "حماس" الفلسطينية، بمدينة صيدا جنوب لبنان.