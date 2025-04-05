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جيش السودان: إسقاط مسيرات أطلقها الدعم السريع لاستهداف مقر قيادة فرقة مشاة

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جيش السودان: إسقاط مسيرات أطلقها الدعم السريع لاستهداف مقر قيادة فرقة مشاة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

السبت، 05 أبريل 2025 09:37 ص

قال الجيش السوداني إن قواتنا أسقطت مسيرات أطلقها الدعم السريع لاستهداف مقر قيادة الفرقة ١٩ مشاة وسد مروي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وأضاف الجيش السوداني: "مستعدون للتصدي لأي تهديدات وحماية المناطق الاستراتيجية والبنى التحتية في الولاية الشمالية". 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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