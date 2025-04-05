شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن الخط الأخضر.. تفاصيل مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - مطروح والان مع تفاصيل الخبر

السكك الحديدية الكهربائية عالية السرعة (HSR) هى نوع جديد من نقل الركاب بالسكك الحديدية أسرع وأكثر راحة من القطار العادي من خلال عمل تصميم يسمح بسير القطارات على سرعات 250 كم / ساعة، ويتميز القطار السريع بسعة نقل أعلى للخط مما يقلل الازدحام المرورى ويحقق أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمرانى.

ويساهم هذا المشروع في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة. تنفيذ خط قطار كهربائي سريع (ركاب وبضائع) يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر بمدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط.

بيانات أولية عن المشروع

يمتد المسار من السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوباً حتى العياط ويتفرع شمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومطروح بطول حوالي 660 كم و21 محطة ( 13 محطات قطار سريع ، و 8 محطة إقليمية) وسيتم الربط مع الخط الثاني في محطة حدائق أكتوبر ، السرعة التصميمية للمشروع 250 كم / ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة.

التعاقد لتنفيذ المشروع

تم في 2021/9/1 التعاقد مع تحالف شركات (سيمنز الألمانية - أوراسكوم للإنشاءات - المقاولون العرب) بقيادة شركة سيمنز الألمانية لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأخضر (السخنة / العلمين / مطروح) بطول 660 كم.



الشركة المنفذة

الأعمال الكهروميكانيكية / سيمنز الألمانية. الأعمال المدنية / مجموعة من شركات المقاولات المصرية. الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطات / أوراسكوم للإنشاءات / المقاولون العرب / السويدى إليكتريك.

