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%90 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط محتكرى السلع الغذائية

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  • %90 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط محتكرى السلع الغذائية 1/2
  • %90 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط محتكرى السلع الغذائية 2/2

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط محتكرى السلع الغذائية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط محتكرى السلع الغذائية.

وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط محتكرى السلع الغذائية، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط محتكرى السلع الغذائية.


نتيجة الاستطلاع

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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