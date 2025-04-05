شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول بطريرك يحصل على إجازات للأقباط فى التاريخ.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر قداسة البابا يوساب الثانى البطريرك 115 فى تاريخ الكنيسة، حيث يعتبر واحداً من أبرز بطاركة الكنيسة، وجاء بعده البابا كيرلس السادس.

إجازة المسيحيين

وحصل البابا يوساب الثانى - كأول بطريرك في تاريخ الكنيسة - على موافقة الدولة بمنح العاملين الأقباط في الدولة 5 أيام أجازة وهى: عيد الميلاد، الغطاس،أحد الشعانين، خميس العهد، عيد القيامة، والسماح للموظفين الأقباط بالحكومة بالتأخير ساعتين كل يوم أحد لحضور القداس، وقام بالحصول أيضا على موافقة الدولة بإعادة تدريس الدين المسيحى فى المدارس الحكومية، وأرسل مذكرة إلى رئيس الوزراء، طالباً منه أن يصدر بيانا بإلغاء قرار وزير العدل المتضمن وقف ترقيات رجال النيابة والقضاء الأقباط، وأظهر خطورة هذا الأمر علي الوحدة الوطنية واستجاب المسئولون لطلبه.

رسامة أساقفة وكهنة

ورسم البابا يوساب الثانى 24 أسقفا مشهود لهم جميعا بالقداسة والتقوى، ومن منطلق اللامركزية وإعلاء شئون الرهبنة والأديرة قام بترقية رؤساء الأديرة منرتبة القمصية إلى رتبة الأسقفية، ومن ثمار الاهتمام بالنمو الروحى تم فى عهده بداية دخول الرهبان المتعلمين للرهبنة والكهنوت، وهم الذين قادوا الكنيسة بعد ذلك، كما ارتقى أيضا بالكهنة ورفع مرتباتهم.