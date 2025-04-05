شكرا لقرائتكم خبر عن تصميم المناهج الدراسية.. 7 أهداف للإطار المرجعى للتعليم العالى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

صدر القرار الوزاري الخاص، بموافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2025 باعتماد الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم الجامعى والعالي في جمهورية مصر العربية، وفيما يلى ينشر" الخليج 365" أهداف الإطار المرجعى للتعليم الجامعى:

1- يكون المرجعية الأساسية في رسم وتخطيط سياسات التعليم الجامعي والعالي في مصر، برؤية متكاملة شمولية تعمل على ربط التعليم بالمتغيرات السريعة في العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي في ضوء المعايير العلمية والأكاديمية العالمية.

2- يعمل على ربط المناهج الدراسية الحالية بالكليات والمعاهد مع آليات التدريب والتأهيل لريادة الأعمال، في ضوء احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية ويما يلبي متطلبات الوظائف المستقبلية في ظل المتغيرات التكنولوجية.

3- التماشي مع خطط الدولة الاستثمارية والاستراتيجية للتطوير قصيرة وطويلة الأجل.

4- مواكبة التطور العلمي، والتكنولوجي الحالى والمستقبلى.

5- تحويل دور الطالب إلى متفاعل نشط والأكاديميين إلى محفزين للإبداع.

6- توفير بيئة تعليمية مرنة تعزز التفكير النقدي والاندماج مع سوق العمل.

7- تصميم برامج دراسية متكاملة تُعزز التعلم مدى الحياة وتدعم البحث، الابتكار، والاستدامة.



