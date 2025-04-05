شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مستندات لتوصيل المياه للعقارات بمعرفة السكان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتوصيل خدمة مياه الشرب لمنزل.

وتسهيلًا على المواطنين، أوضحت الشركة، أن الأوراق والمستندات المطلوبة لتوصيل المياه للعقارات بمعرفة السكان، تشمل: صورة عقد الإيجار الخاص بالسكان، وإيصال كهرباء حديث، ووجود أحد السكان للتوقيع على العقد، وأخذ الإقرارات اللازمة على السكان المتعاقدين نيابة عن المالك.

وأوضحت الشركة، أن في حال رغبة العميل تركيب عداد مياه مسبق الدفع، يتم تقديم طلب بذلك متضمنًا: صورة عقد المكان المراد التعاقد عليه، وبطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث (غاز، كهرباء، تليفون)، وإيصال مياه للاشتراك الرئيسي في حالة التعاقد على عداد فرعي مع سداد العميل المديونية المستحقة.

وفيما يلي، عناوين فروع مراكز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة:

أولًا: فروع مراكز خدمة العملاء بوسط محافظة الجيزة

-ميدان الكيت كات بجوار بنك مصر – الكيت كات.

-شارع شارل ديجول – محطة مياه الجيزة – الجامعة.

-شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الأليزيه – أرض اللواء.

-شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش – جزيرة محمد.

-تقاطع شارع 17 من 31 مدينة التحرير إمبابة – المنيرة الغربية.

-شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات – الرماية.

-شارع منشأة البكاري قرية المنشية – منشأة البكاري.

-البوابة الرابعة خزان المياه – هضبة الأهرام.

-شارع المستشفى أمام السنترال – العمرانية.

-شارع 10 بجوار كنيسة العذرا ومارجرجس – بولاق الدكرور.

ثانيًا: فروع مراكز خدمة العملاء شمال محافظة الجيزة

-بجوار محطة مياه أوسيم.

-قرية برطس الطريق العمومي.

-الواحات البحرية مدينة الواحات.

ثالثًا: فروع مراكز خدمة العملاء جنوب محافظة الجيزة

-الساحة الشعبية - مدينة الحوامدية.

-طريق مصر أسيوط الزراعي الأخصاص - الصف.

-شارع طراد النيل الكداية - أطفيح.

-طريق مصر أسيوط الزراعي الودي - الصف.

-طريق مصر أسيوط الغربي مزغونة - البدرشين.

-قرية المنوات.

-قرية الشوبك.