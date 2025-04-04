شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض زهور الربيع 12 أبريل بالمتحف الزراعى في الدقى والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق النسخة الـ92 من معرض زهور الربيع 12 أبريل فى المتحف الزراعى بالدقى بالتزامن مع احتفالات مصر بأعياد الربيع، بمشاركة عدد كبير من العارضين من منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل.

وقال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم إعداد وتجهيز المتحف الزراعى حتى يكون جاهزا لاستقبال هذا الحدث الكبير وإتاحة أكبر مساحة للعارضين، إضافة إلى تسهل إجراءات ورسوم الاشتراك فى المعرض.

وأضاف عزوز أن وزارة الزراعة تسعى لجعله معرضا دوليا يسهم فى النهوض بصناعة الزهور لدعم المزارعين وكذلك زيادة حصيلة مصر الدولارية من تصدير نباتات الزينة والزهور وفتح أسواق جديدة لها فى دول العالم.

وأضاف أن معرض زهور الربيع أقيم لأول مرة عام 1934، ليكون نافذة لعرض أندر وأجمل النباتات والزهور فى مصر، ومنذ ذلك الوقت أصبح حدثًا سنويًا مميزًا يجذب الزوار من مختلف أنحاء البلاد، وحتى من خارج مصر.

أشار عزوز إلى أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" تشارك فى تنظيم المعرض فى نسخته القادمة.

جدير بالذكر أن تاريخ المعرض يمتد لأكثر من 91 عامًا، وكان الهدف منه الترويج للزهور والنباتات المحلية وتعريف الجمهور بأحدث التطورات فى عالم البستنة، مع مرور الزمن، تطور المعرض ليشمل عروضًا من كبرى المشاتل والشركات الزراعية، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية حول أساليب الزراعة الحديثة.