شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مايو عقد التقييم المبدئى لأولى وثانية ابتدائى و18 التقييم الأخير لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقييم المبدئي للصفين الأول والثانى الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2025، بداية من يوم الأحد 11 مايو إلى يوم الخميس 15 مايو 2025، على أن يكون التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الأحد 18 مايو وحتى يوم الخميس 22 مايو 2025، كما شددت الوزارة على أن تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى، على أن تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى.



واشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني من حلقة التعليم الابتدائي، بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين؛ لأداء المهام والتقييمات خلال العام الدراسي الجديد موضحة أنه في حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة لا ينقل للصف الأعلى، إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة، في نهاية العام الدراسي، ويكون ذلك تحت إشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية، والمديرية. وعلى إدارة المدرسة، إخطار ولي الأمر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ، ونجاحه في الاجتياز من عدمه.



وأوضحت الوزارة أنه يعتمد التقييم على قياس السلوك الفردى والجماعى لتلاميذ المرحلة الابتدائية من خلال مهام فردية وجماعية تحريرية وشفهية داخل الفصل ويتم التقييم خلال الأسبوع والشهر واليوم الدراسى ويتم احتساب درجة التقييم الشهرى من 100 ويحسب متوسط درجات التلميذ فى كل فصل دراسي و يعتمد تقييم الطفل على تفاعله داخل الفصل الدراسي، و يتم تخصيص 20 درجة لكراسة الأداء الصفى وبدون بها الطالب الممارسات الصفية اى داخل الفصل اليومية وتقيم أسبوعيا .