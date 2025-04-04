شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيهات من مطرانية البحيرة حدادا على رحيل الأنبا باخوميوس والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بكفر الدوار بمطروح تنبيهات هامة إلى الأقباط جاءت بعنوان "رجاء محبة مراعاة الآتى حسب تعليمات المطرانية" ضرورة تنفيذ التعليمات الآتية وهى:

1 – عدم القيام بأى رحلات فى شم النسيم وحتى تذكار الأربعين لمثلث الرحمات الأنبا باخوميوس

2 – الالتزام بارتداء الملابس السوداء والمحتشمة للسيدات والشابات حتى تذكار الأربعين.

3 – إلغاء الدورات الرياضية أو الأيام الترفيهية خلال فترة الحداد حتى تذكار الأربعين.

4 – الاكتفاء بالقداسات والاجتماعات والنهضات داخل الكنيسة.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس صلاة الجناز في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدمنهور، على جثمان الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، وشيخ مطارنة الكنيسة القبطية.

وشارك قداسة البابا في القداس نيافة الأنبا بولا مطران طنطا، والنائب البابوي لإيبارشية البحيرة، بالإضافة إلى عدد من الآباء المطارنة والأساقفة ومجمعي كهنة الإيبارشية ورهبان الدير.

وحضر فى القداس على روح الأنبا باخوميوس الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، وقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية وممثلو الأزهر والأوقاف وعدد من الطوائف المسيحية.

وتم دفن جثمان الأنبا باخوميوس فى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بناء على وصيته ، وتقدم البابا تواضروس موكب جثمان شيخ المطارنه وتوديعة إلى مثواه الأخير .