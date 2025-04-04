شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة طالبة بقنا.. أعادت مبلغ 20 ألف جنيه لسيدة حولته لها بالخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت طالبة جامعية بقنا مبلغ 20 ألف جنيه حول لها عن طريق الخطأ إلى محفظتها الإلكترونية من سيدة تقيم بمدينة المنصورة.

قالت صابرين حسين عبدالحكم، الطالبة بكلية التجارة بجامعة جنوب الوادي، إنه وصل لها مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه إلى محفظتها الإلكترونية دون سابق إنذار، وتواصلت مع السيدة صاحبة المبلغ. وأوضحت أن السيدة وجهت لها الشكر ولأسرتها على أمانتها وإعادة المبلغ مرة أخرى.

ووجه حسين عبدالحكم، والد الطالبة، الشكر لابنته على أمانتها وحسن تربيتها وحرصها على أداء الحقوق لأصحابها.