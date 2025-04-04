شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الفئات المقرر لها صرف ألبان الأطفال المدعمة من الوحدات الصحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالجمعة، 04 أبريل 2025 08:14 م
أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم صرف ألبان الأطفال فى جميع الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، مؤكدة أن ألبان الأطفال شبيهة لبن الأم يقتصر صرفها على الفئات التالية:
1- ولادة طفلين توأم فأكثر بما يكفى للطفل الواحد
2- وفاة الأم
3- إصابة الام بالفشل الكلوي
4- إصابة الام بالفشل الكبدي
5- مرض الأم بمرض يستدعى استخدام علاج الكيماوي أو الإشعاعي
6- الإصابة بنوبات صرع تؤثر على سلامة الطفل
7- إصابة الأم بمرض نفسى أو عقلي شديد
8- إصابة الأم بمرض نقص المناعة المكتسبة
9- حجز الأم بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام
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