شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى: سنبقى على سعر الفائدة حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى إنه من السابق لأوانه أن نقول ما هو الحل المناسب للنقد بالنسبة للسياسة الحالية، مؤكدا أن "سنبقي على سعر الفائدة حاليا".

وأكد " وضعنا جيد ويسمح لنا بالانتظار لمزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات، مشيرا " من المبكر تحديد ما هو مناسب لمسار السياسة النقدية".

وأضاف " المواطنون غير راضين عن الوضع الاقتصادي بسبب ارتفاع مستوى الأسعار"، مؤكدا " الرسوم أعلى من التوقعات ولا نعرف متى ستتوقف ونسبة البطالة ما زالت منخفضة".

وأشار" إدارة ترامب تقوم بتغييرات كبيرة في السياسات المالية والتجارية والهجرة.