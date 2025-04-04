شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 27 درجة والصغرى 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية: "في يوم اليتيم، نؤكد التزامنا برعاية الأطفال ودعمهم، فهم يستحقون كل اهتمام ورعاية، لنجعل هذا اليوم فرصة لنشر الأمل وإضفاء السعادة على قلوبهم"، جاء ذلك فى منشور عبر الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". أعلنت جمهورية مصر العربية، تبنيها لإعلان "عمان - برلين 2025" لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أسفرت عنه القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، التي أقيمت في العاصمة الألمانية "برلين"، وسط حضور ومشاركة أكثر من 3000 من قادة العالم. أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن مدينة رفح الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو التعمير والاستقرار، نافيًا ما يُثار من ادعاءات حول أن المدينة “لم تعمل” أو أنها “خُصصت للتهجير”. محافظ شمال سيناء: مدينة رفح الجديدة تنبض بالحياة ولا صحة لادعاءات التهجير مصر تتبنى إعلان "عمان - برلين 2025" لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تعمل حاليا على تقييم المستشفيات القديمة على مستوى الجمهورية، وتضع خططا واضحة لتطويرها ورفع كفاءتها، حيث تم اختيار محافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية) للبدء في تطوير المستشفيات القائمة بعدد 2 مستشفى فى كل محافظة، خلال العام المالي الحالي.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025، ستكون من المنهج الدراسى لطلبة الصف الثالث الثانوي العام، وتخاطب الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا، وأيضا نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية، مضيفة أنه ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة نصا من الكتاب ولكن ستكون تطبيقه على الموضوعات الدراسية، كما ستراعى الفروق الفردية بين الطلاب بحيث يتم تخصيص 30% من الأسئلة للمستويات المعرفية العليا و70% البسيطة والمتوسطة.

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ رئيس الوزراء يتابع جهود الدولة في تطوير المناطق غير المخططة، وخلال اجتماع أمس، تم استعراض بعض المناطق في شمال الجيزة، وموقف تطوير منطقة أرض مطار امبابة، وهناك عدد من العمارات السكنية التي تم إنشائها من قبل، ولكنها كانت في حاجة إلى عمليات تطوير ورفع الكفاءة. تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس مراد غالى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لاستعراض حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك . تعتبر مدينة الإسكندرية من أهم المدن بعد القاهرة الكبرى، ومن أهم المراكز التجارية والصناعية والسياحية ذات الكثافة السكانية العالية، وقد أدى النمو السكاني السريع إلى ضرورة التوسع العمراني، ووجود ضرورة ملحة لتحسين خدمات النقل، وأوصت جميع الدراسات التي تمت لمدينة الإسكندرية بضرورة تطوير وتحديث النقل الجماعي بالمدينة. لتخفيف الازدحام.. وزارة النقل تعيد تأهيل ترام "فيكتوريا - الرمل" خلال 3 سنوات قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب المحلية شهدت أداء استثنائياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة. أمين عام جامعة الدول العربية يحذر من عواقب العربدة الإسرائيلية فى المنطقة قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الحروب التي تشنها إسرائيل على كل من الأرض الفلسطينية المحتلة وبالذات في قطاع غزة، ولبنان وسوريا قد دخلت مرحلة جديدة من العربدة الكاملة وتعمد خرق الاتفاقات الموقعة واستباحة الدول وقتل المزيد من المدنيين، محذرا من عواقب العجز العالمي أمام هذا الاجتراء الذي يمارسه الاحتلال ضد كل ما يمثله القانون الدولي من معانٍ وضوابط. أفاد تحقيق للجيش الإسرائيلى أن حركة حماس، لم تكن على علم مسبق بحفل "نوفا" الموسيقى خلال هجوم طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر 2023، وكانت مصادفة بحتة أن صادف هجومها المهرجان الموسيقى الكبير. الحسابات الفلكية: غرة شهر ذو القعدة فلكيا الثلاثاء 29 أبريل يولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 32 ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شوال 1446هـ الموافق 2025/4/27م (يوم الرؤية). تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت 5 أبريل 2025، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر وفقا لآخر التحديثات، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي ، وارتفع سعر البيع لعيار 21 بحوالي 35 جنيهاً في مختلف الأعيرة، على خلفية تغير مفاجئ في مؤشر حركة الأونصة العالمية لترتفع الآن قرب 3130 دولارا. عيار 24: 5074.25 جنيهًا للجرام عيار 24: 5074.25 جنيهًا للجرام عيار 21: 4440 جنيهًا للجرام عيار 18: 3805.75 جنيهًا للجرام عيار 14: 2960 جنيهًا للجرام الجنيه الذهب 35520 جنيهاً سعر الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل 2025.. وفقا لآخر التحديثات الطقس غدا.. مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 27 درجة الحسابات الفلكية: غرة شهر ذو القعدة فلكيا الثلاثاء 29 أبريل ثغرات فى تأمين حفل موسيقى وراء "طوفان الأقصى".. الاحتلال يقر بإخفاقات أمنية أمين عام جامعة الدول العربية يحذر من عواقب العربدة الإسرائيلية فى المنطقة رئيس شعبة الذهب: 18.3% زيادة فى الذهب بالربع الأول من 2025 وزير الرى: رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع والحفاظ على مناسيب المصارف

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