شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية النمر.. استقرار الحالة الصحية لعامل سيرك طنطا واستمرار تلقيه العلاج والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد الشبيني المشرف العام على مستشفى طوارئ جامعة طنطا، أن الحالة الصحية لعامل سيرك طنطا والذي تعرض لعملية بتر ذراعه لإنقاذ حياته بعد هجوم نمر مفترس عليه أثناء أحد العروض الفنية للاسود والنمور بالسيرك

وأوضح أن الشاب مازال يخضع للعلاج بالمستشفي وسيتم السماح له بالخروج والعودة لمنزله وفقاً لتوصية الأطباء.

كان الدكتور محمد الشبيني المشرف العام على مستشفى طوارئ جامعة طنطا، كشف فى وقت سابق، عن بتر ذراع أحد العمال المساعدين بالسيرك بمدينة طنطا بعد أن تعرض لـ هجوم من أحد النمور أثناء عرض لعدد من الاسود والنمور، تسبب في حدوث إصابات بالغة في ذراعه، وتهتك تام في العضلات والاوردة والشرايين.

وأوضح "الشبيني"، أنه تم بتر الذراع من فوق الكوع، حيث أن المصاب تعرض للعض من النمر عدة مرات في عدة أماكن بالذراع بداية من الكوع وحتى كف اليد، نتج عنه حدوث تهتك كامل في عضلات الذراع وتهتك كامل في الشرايين والأوردة المغذية للذراع، وتهتك في جميع الاربطة المتصلة بعظمة الساعد.

وأكد أن الفريق الطبي المشارك في العملية الجراحية أكد صعوبة ترك الذراع في وضعه الحالي كون في حالة تركه سيترتب عليه حدوث غرغرينه للمريض، وحدوث تسمم دموي قد يؤدي به للوفاة، مبيناً أن الأطباء لم يجدوا بديلاً لإنقاذ حياة المريض سوى بتر الذراع لتهتك جميع الشرايين والاوردة والعضلات الموجودة في الذراع والتي تعذر إعادة توصيلها مرة أخرى، مؤكداً أن حالة المريض مستقرة ويخضع للمتابعة داخل المستشفى.

وكان السيرك المقام بمدينة طنطا قد شهد هجوم أسد مفترس على عامل أثناء العرض، حيث هاجم نمر العامل بعد قيامه بإدخال ذراعه داخل ساحة العرض، الأمر الذى أدى لحدوث تهتك شديد في ذراعه وتم نقله للمستشفى، وسادت حالة من الرعب بين المواطنين المتواجدين في العرض وغادروا السيرك بشكل فوري خوفاً على حياتهم.