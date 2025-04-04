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الطقس غدا.. مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 27 درجة

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الطقس غدا.. مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 27 درجة

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القاهرة - سامية سيد - كتب – محمود راغب

الجمعة، 04 أبريل 2025 03:29 م

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت 5 أبريل 2025، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود نشاط رياح على جنوب الصعيد أحيانا ، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 27 درجة.
الصغرى 18 درجة.

الإسكندرية

العظمى 24 درجة.
الصغرى 14 درجة.

مطروح

العظمى 22 درجة.
الصغرى 13 درجة.

سوهاج

العظمى 33 درجة.
الصغرى 17 درجة.

قنا

العظمى 34 درجة.
الصغرى 18 درجة.

أسوان

العظمى 34 درجة.
الصغرى 19 درجة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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