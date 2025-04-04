شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: مدينة رفح الجديدة تنبض بالحياة ولا صحة لادعاءات التهجير والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن مدينة رفح الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو التعمير والاستقرار، نافيًا ما يُثار من ادعاءات حول أن المدينة “لم تعمل” أو أنها “خُصصت للتهجير”.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية: “أقول لمن يدّعي أن مدينة رفح الجديدة لم تعمل وخُصصت للتهجير، إنني أبلغت نائبي بأداء صلاة الجمعة في المدينة، والمرور على المواطنين في منازلهم وتوثيق الحدث، لنبرهن أن ما يُقال مجرد ادعاءات مغرضة ولا أساس لها من الصحة”.

وشدد اللواء مجاور على أن الدولة تعمل على قدم وساق لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لأهالي شمال سيناء، مشيرًا إلى أن مدينة رفح الجديدة تمثل أحد المشروعات القومية المهمة التي تهدف إلى إعادة الإعمار وتوفير سكن كريم للمواطنين المتضررين من الأحداث التي شهدتها المنطقة في السنوات الماضية.

وأضاف أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بمرافق المدينة، بما يشمل المدارس والمراكز الصحية والخدمات الأساسية، وأن هناك متابعة يومية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المقيمين فيها.

وأكد محافظ شمال سيناء أن الدولة المصرية حريصة على تنمية سيناء وتحقيق العدالة الاجتماعية لأبنائها، وأن ما يُشاع حول نوايا التهجير أو غياب الخدمات “هو محاولة لتشويه جهود الدولة في ملف تنمية سيناء”.

وتأتي تصريحات المحافظ في إطار الرد على حملات التشكيك التي تتداولها بعض المنصات، مؤكدًا أن الواقع على الأرض يعكس صورة مغايرة، وأن أبواب رفح الجديدة مفتوحة لأهلها.