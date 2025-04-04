شكرا لقرائتكم خبر عن الحسابات الفلكية: غرة شهر ذو القعدة فلكيا الثلاثاء 29 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

يولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 32 ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شوال 1446هـ الموافق 2025/4/27م (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد 29 من شوال 1446هـ الموافق 2025/4/27م (يوم الرؤية)، ويغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم ) يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ 15 دقيقة، وفي القاهرة بـ 11 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (9-14 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغر بقبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية بمدد تتراوح بين 2 - 31 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الإثنين 2025/4/28م هو المتمم لشهر شوال 1446هـ، وبذلك تكون غرة شهر ذو القعدة 1446هـ فلكيا يوم الثلاثاء 2025/4/29م.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.