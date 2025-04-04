شكرا لقرائتكم خبر عن مترو أبو قير يحل أزمات الإزدحام والتكدس فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر مدينة الإسكندرية من أهم المدن بعد القاهرة الكبرى، ومن أهم المراكز التجارية والصناعية والسياحية ذات الكثافة السكانية العالية، وقد أدى النمو السكاني السريع إلى ضرورة التوسع العمراني ووجود ضرورة ملحة لتحسين خدمات النقل والتى تتحمل كثافة أعلى بكثير من طاقتها التصميمية للمساهمة فى حل مشكلات النقل مثل (تكدس وسائل النقل السطحي - الازدحام الشديد - إجهاد المواطنين - إهدار الوقت والمال - التلوث والضوضاء وتأثيره على البيئة) ومنها تطوير خط قطار (أبو قير - محطة مصر) والذي لم يتم تطويره منذ عقود.

الإجراءات التى تمت لإعداد دراسات النقل

وقامت الوكالة الفرنسية للتنمية AFD والمفوضية الأوروبية لتسهيل الاستثمار بدول الجوار NIF التابعة للاتحاد الأوروبي من خلال منحة بتكليف المكتب الاستشاري الفرنسي EGIS Rail لإعداد الخطة الاستراتيجية (2032) للنقل الحضري بمحافظة الإسكندرية SUTMP خلال الفترة من عام 2013-2015 بهدف إعداد سيناريو طويل الأجل لتطوير النقل الحضري يتسق مع التخطيط العمراني لمدينة الإسكندرية حتى عــــام 2032. أوضحت الدراسة بأن تطوير وسائل النقل العام بالإسكندرية هو الحل الوحيد للمشكلات المرورية نظرًا لأن مدينة الإسكندرية لا تملك إلا طريقين طوليين فقط لربط شرق المدينة بمركزها (طريق الكورنيش وطريق الحريه)، وطريق حضري واحد يربط مركز المدينة بغربها (شارع المكس وامتداده).

وأوصت الدراسة بتنفيذ عدد (4) مشروعات نقل ذات أولوية قصوى طبقًا لخطة استراتيجية النقل الحضري حتى عام 2032 وهي كالتالي: مشروع تطوير وكهربة ورفع كفاءة خط سكك حديد ابو قير / الإسكندرية لنقل حجم ركاب يقدر بـ 61 ألف راكب/ساعة/اتجاه. مشروع خطوط الأتوبيسات السريعة بطريق الكورنيش لنقل حجم ركاب يقدر بـ 5000 راكب/ساعة/اتجاه وجاري تنفيذه عن طريق المحافظة. تأهيل خط ترام الرمل من محطة فيكتوريا وحتي ميدان المنشية لنقل حجم ركاب يقدر بـ 13800 راكب/ساعة/اتجاه. مشروع خطوط الأتوبيسات السريعة BRT أو قطار كهربائي منخفض الكثافة (LRT) بمحور المحمودية لنقل حجم ركاب يقدر بـ 10000 راكب/ساعة/اتجاه.

المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر)

ويمتد مسار المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية" سطحى بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى محطة الظاهرية ثم علوى بطول 14.2 كم حتى ما بعد محطة طوسون ثم يعود سطحياً حتى محطة أبو قير بطول 1 كم " وشمل عدد (20) محطة " حيث تم إضافة عدد (5) محطات جديدة وهي : ميامي – محمد نجيب – كفر عبده – سبورتنج – باب شرق" وتبلغ السرعة التجارية 80 كم/ساعة.

