شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 664 رحلة جوية لنقل أكثر من 97 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

يسير مطار القاهرة الدولى، علي مدار اليوم الجمعة، 664 رحلة جوية إلى وجهات دولية وداخلية تنقل على متنها 97 ألف راكب.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد علي مدار اليوم كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول، حيث تستقبل صالات السفر والوصول خلال الـ 24 ساعة حوالي 97 ألف راكب علي متن 664 رحلة جوية، وذلك بمغادرة 46800 راكب على متن 321 رحلة إلى العديد من الوجهات منها نيويورك لندن باريس برلين كوبنهاجن أمستردام أثينا فيينا وبكين وأسطنبول والرياض والمدينة وجدة وأبوظبى ودبى والكويت ونيروبى وياوندى وأبيدجان وأديس أبابا وجوهانسبرج وأسمرة والعديد من الوجهات المختلفة.

فى حين يستقبل مطار القاهرة 50400 راكب على متن 317 رحلة قادمين من نيويورك لندن باريس ميونخ برلين هامبورج فيينا أثينا كوبنهاجن أمستردام بكين أسطنبول الرياض المدينة جدة وأبوظبى ودبى والكويت ونيروبى وياوندى وأبيدجان وأديس أبابا وجوهانسبرج وأسمرة لاجوس ودوالا وفرانكفورت والعديد من الوجهات الدولة والداخلية.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.