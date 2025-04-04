شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم اليتيم.. التضامن توفر الرعاية الاجتماعية والنفسية لأبناء دور الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

‎توفر وزارة التضامن الاجتماعى أوجه الرعاية للأطفال داخل دور الأيتام وذلك بالتزامن مع يوم اليتيم، كما تتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر 19828 والذى قد تم تدشينه مؤخراً لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528).

‎ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ رؤية الوزارة في تحقيق أعلى معدلات الرعاية الاجتماعية والنفسية لأبناء وفتيات دور الرعاية الاجتماعية وذلك تحقيقاً للمصلحة الفضلى للفتيات في ضوء قانون الطفل واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 188 لسنة 2014، وفي ظل تبني الوزارة استراتيجية جديدة لإعادة تقييم دور الرعاية الاجتماعية، وضرورة أن تكون هذه الدور ملائمة ومناسبة للأطفال في دور الرعاية وصولاً للتحول في الرعاية البديلة من المأسسة إلى اللامأسسة.