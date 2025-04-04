شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: ورشة عمل متخصصة لجراحة المسالك البولية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في معهد تيودور بلهارس للأبحاث، بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحي المسالك البولية، ورشة عمل متخصصة في جراحة المسالك البولية، وذلك بعد غدٍ الأحد الموافق 6 أبريل 2025، بمشاركة نخبة من جراحي المسالك البولية من مختلف الجامعات المصرية والدولية، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف الدكتور محمد شميس،

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تحرص على دعم الأنشطة العلمية والبحثية التي تسهم في تطوير مهارات الأطباء وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجامعات المصرية والدولية، مشيدًا بالدور الرائد لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث والجمعية المصرية لجراحي المسالك البولية في الارتقاء بمستوى البحث العلمي والتدريب الطبي.

ومن جانبه، صرّح الدكتور محمد شميس بأن ورشة العمل تأتي في إطار جهود المعهد لتعزيز التدريب الطبي المستمر للأطباء، وتوفير منصة علمية لمناقشة أحدث التطورات في جراحات المسالك البولية. وأوضح أن الورشة ستشمل جلسات علمية متخصصة، وعروضًا حية للعمليات الجراحية، مما يتيح للأطباء المشاركين فرصة للاطلاع على أحدث التقنيات واكتساب مهارات عملية متقدمة.

وتتناول الورشة أحدث التقنيات في جراحات المسالك البولية، بما في ذلك تقنيات استئصال البروستاتا بالليزر، واستخدام المناظير في تفتيت حصوات الكلى، إلى جانب مناقشات علمية وجلسات بث مباشر للعمليات الجراحية، بمشاركة خبراء في المجال.

ويشارك في الفعاليات أساتذة وخبراء من الجامعات المصرية ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث، إضافة إلى متخصصين دوليين، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز المهارات الجراحية لدى الأطباء المشاركين.