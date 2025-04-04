شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يتوغل شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.. وسقوط 28 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن جيش الاحتلال بدأ التوغل شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الاحتلال يبدأ توسيع عدوانه البري على شمال قطاع غزة وسط قصف وأحزمة نارية كثيفة، لافتة إلى أن الاحتلال بدأ توسيع عدوانه البري على شمال قطاع غزة وسط قصف وأحزمة نارية كثيفة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتقاء 28 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم 23 منهم جنوبي القطاع.