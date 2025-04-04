شكرا لقرائتكم خبر عن جبر خاطرنا.. أزهرى فلسطينى يروى تفاصيل مكالمة الإمام الطيب ورسالته لأهل غزة والان مع تفاصيل الخبر

كشف الشيخ محمد الهادي مصطفى السعافين، أحد علماء فلسطين بقطاع غزة وطلبة الأزهر الشريف، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أعرب خلاله عن دعمه ومواساته وتقديره لصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل ما يمرّ به من أهوال وظروف قاسية.

وقال الشيخ السعافين في بيان صادر عنه من جوار مقام الإمام الشافعي بغزة: “برغم الأوضاع الصعبة التي نحياها، فقد غمرتني سعادة كبيرة بهذه المكالمة المباركة التي جمعتني بفضيلة الإمام الأكبر، حيث جبر بخاطري، وشد من أزري، وأدخل السرور على قلبي المتعب. لقد كانت كلماته بمثابة بلسم على الجرح، في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى مؤازرة أهل الرسوخ والإيمان الصادق من علماء الأمة.”

وأضاف السعافين أن كلمات شيخ الأزهر ودعواته المباركة منحتهم في غزة مزيدًا من الصبر والثبات والعزيمة، وخصّ بالذكر دعاء الإمام الطيب الذي قال فيه: “أسأل الله أن يكتب لكم خروجًا من هذه الأزمة، وأن يكتب لكم النجاة.”

وأشار إلى أن الإمام الأكبر نوه في حديثه إلى بطولة أهل غزة وصمودهم الأسطوري، قائلاً: “أنا أستعجب من شعب غزة؛ لأنه شعب خاص.. شعب استثنائي، تحمّل ما لا تحتمله الجبال الصم. فأسأل الله أن يبشرنا، وأن تكون عاقبة هذا الصبر النصر بإذن الله" ، مضيفا أن شيخ الأزهر اختتم مكالمته بكلمات أبوية صادقة وجهها إلى تلميذه ومحبه السعافين، قال فيها: “إن شاء الله نراكم ونسعد بلقائكم.”

وأكد الشيخ محمد السعافين، أنه رفع أكف الدعاء لشيخه الجليل، قائلاً: “أطال الله في عمر شيخنا الإمام الطيب، وبارك له في صحته وعلمه وعمله، وجزاه عن فلسطين والأمة الإسلامية خير الجزاء، وتقبل الله دعواته الطيبة، لنشهد قريبًا فرجًا من عنده لأهل غزة الصامدين.”