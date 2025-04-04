شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: حملات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بمدن الشروق وبدر وسوهاج الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت أجهزة تنمية مدن الشروق ، وبدر، وسوهاج الجديدة ، حملات إزالة لمخالفات بناء وتعديات وإشغالات بعددٍ من المناطق بالتعاون مع شرطة التعمير، وذلك في إطار منع الظواهر العشوائية والحفاظ على الطابع العمراني المتميز بالمدن الجديدة.

صرح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشدداً على مواصلة حملات المتابعة والرصد والإزالة، وأن هناك تكليفات لمسئولي أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة، وأنه لن يتم التصالح على مخالفات البناء التي تمت بعد صدور قانون التصالح، وسيتم الإزالة للمخالفات التي يتم رصدها أولا بأول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم رصد عدة مخالفات بنائية وإزالتها بعدد من القطع هي: قطعة ٦٣ مجاورة ٧ الحي ٣ شرق، وقطعة ٣ شمال غرب النادي، وقطعة ١٣ المجاورة الثانية الحي الرابع، وقطعة ٢٣ مجاورة 6 المنطقة الأولى عمارات، وقطعة ٦٠ المجاورة 5 الحي الأول شرق.

وأوضح رئيس جهاز الشروق، أن المخالفات تمثلت في بناء أدوار مخالفة وإقامة شدات خشبية، وتم التحفظ على المعدات ومواد البناء بالتنسيق مع الشرطة.

وأشار المهندس بسام محمد فضل، إلى أنه تم شن حملة إزالة إشغالات شملت المحال التجارية المخالفة لشروط التخصيص وعدم استيفاء شروط الحماية المدنية ببعض المولات، موضحا أن الحملة أسفرت عن تحرير ١٥ محضر إشغال طريق وعدم وجود رخصة تشغيل ومصادرة الإشغالات وفتح الممرات.

وفي سياق متصل، أضاف المهندس بسام محمد فضل، أنه تم إزالة وفك الشدة الخشبية للأعمدة والسقف للقطعة ٢٣ مجاورة 6 المنطقة الأولى عمارات، والتحفظ على المعدات ومواد البناء، كما تم إزالة وفك الشدة الخشبية للأعمدة والسقف للقطعة ٣ جنوب غرب حي النادي التي تم رصدها، والتحفظ على المعدات ومواد البناء.

وأضاف المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم تنفيذ قرار إزالة فورية للدور المخالف بالقطعة 185 الحي الرابع مجاورة (أ) ابنى بيتك لمخالفة اشتراطات البناء وعدم الحصول على التراخيص اللازمة، وتم تنفيذ الازالة بالتنسيق مع شرطة التعمير.

وأعلن المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم ضبط وإزالة مخالفة بناء بالقطعة رقم (١٣٦أ) بمنطقة ابنى بيتك المرحلة الأولى والتحفظ على الأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة، بالتنسيق مع شرطة التعمير.