شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الجمعة 4 أبريل 2025.. أجواء مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ونشاط رياح على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 26 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 31 درجة.

الصغرى 14 درجة.

قنا

العظمى 34 درجة.

الصغرى 18 درجة.

أسوان

العظمى 32 درجة.

الصغرى 19 درجة.