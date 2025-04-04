شكرا لقرائتكم خبر عن محافظات محظور زراعة الأرز بها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة الموارد المائية والرى، مساحات الأرز التي سيتم زراعتها العام الحالى على مستوى الجمهورية والمقدرة بحوالى 724 ألفًا و200 فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً فى محافظات بالوجه البحرى، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلى، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأوضح المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى إن المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز هى " أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبنى سويف، والفيوم، والوادى الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس".

وأضاف غانم أنه تم التشديد على حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون.

جدير بالذكر أنه يتم زراعة الأرز فى أراضي الدلتا والسواحل الشمالية، الأكثر عرضه للتأثر بارتفاع مستوى ملوحة البحر، حيث يعد ذلك أحد أهم ركائز خطة مكافحة التصحر، وبفضل الجهود البحثية والتطبيقية لمركز البحوث الزراعية، تم إنتاج أصناف قصيرة العمر، تقلل من فترة مكوثها بالتربة، وبالتبعية نسبة استهلاكها للمقننات المائية، نظرًا لأن تكوين المادة الجافة يعتمد بالأساس على قيام النبات بعملية البناء الضوئي، والتي قد تتأثر حال تقليل فترة المكوث بالأرض والتى لا تتجاوز 120 إلى 125 يومًا، ومنها صنف ما قلل من كمية المقننات المائية التي تستهلكها بنسبة لا تقل عن 30%.‬‬