شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تبدأ الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

بدأت المديريات التعليمية والإدارات الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فى إطار التجهيزات اللوجستية التى تحتاجها الامتحانات حيث يتم تحديد مقدار لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى الإدارات التعليمية وتشكيل الكنترولات واستقبال الأعذار لمن تتوافر فيهم أعذار قانونية لعدم المشاركة فى أعمال الامتحانات، إضافة إلى وضع أسئلة امتحانات نهاية العام، حيث يتم تشكيل لجان فنية لوضع الأسئلة من المنهج الدراسى وفق المواصفة الامتحانية لكل مادة، وتكليف الملاحظين والمراقبين المكلفين بالاشراف على لجان الامتحانات بالصف الثالث الاعدادى.



الجدير بالذكر أن المديريات التعليمية، ناقشت الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025، لطلاب الشهادة الإعدادية بتطبيق الإجراءات التالية فى الامتحانات:

- وضع بار كود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير.

- تظريف كل ورقة في كيس مُعتم مغلق ولا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين.

- توقيع الملاحظين على محضر فتح مظروف الأسئلة الذي يتضمن موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة.

- حظر دخول التليفون المحمول بلجان السير حيث يتم التنبيه على الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب وعدم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية، قبل موعد بدء الامتحان بخمس دقائق.

- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها ويكون احتياطيًا ذلك اليوم.

- يتم الاستعانة بمعلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية واستكمال الأعداد من المرحلة الابتدائية فى أعمال الملاحظة بالامتحانات.