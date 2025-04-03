شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الزراعى: استمرار التفتيش على محطات تعبئة الصادرات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن عملية التفتيش والمتابعة على مختلف محطات التعبئة المعتمدة مستمرة خلال الموسم التصديري الحالي مع تقويم الأداء، واستمرار تقديم الدعم الفني لمفتشي الحجر الزراعي المصري.‬

وأضاف أن ذلك يأتى ضمن سياسة وزارة الزراعة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية المميزة، وضمان توافق تلك الشحنات مع ضوابط الصحة النباتية للدول المستوردة، والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار إلي انعقاد لجنة تنظيم تصدير البطاطس مؤخرا برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حيث تمر التأكيد على ضرورة قيام الحجر الزراعي بتشديد الرقابة والفحص للسلع الزراعية المصدرة للخارج لضمان توافق تلك الشحنات مع ضوابط الصحة النباتية للدول المستوردة والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

وأوضح أنه سيتم إنشاء نظام تتبع كامل للبطاطس بداية من التقاوي وحتى المنتجات المصنعة من البطاطس و عدم التهاون مع أي ممارسات خاطئة من بعض الشركات والتي قد تؤثر على سمعة الصادرات الزراعية المصرية من محصول البطاطس الذي يأتي في المرتبة الثانية للصادرات بعد الموالح.

جدير بالذكر أنه تم الاتفاق على وضع رؤية مستقبلية للقضاء تماما على مرض العفن البنى في البطاطس بمناطق الدلتا من أجل زيادة الحصة التصديرية لمصر ودعم الاقتصاد القومي بالعملة الأجنبية.

