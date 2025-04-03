البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان مبنى الخدمات بمطرانية الأقباط الأرثوذكس

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افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة، مبنى الخدمات بمطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس بشارع مراد بحي جنوب، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وخلال كلمته، أكد محافظ الجيزة، أن الله قد أنعم علي مصر بالعديد من المقومات والمزايا من أهمها هو أن حباها الله شعبًا يحمل فى جيناته وفطرته التى خلقه الله عليه حب الوطن والدفاع عنه، معتمدًا فى ذلك على العلاقة التى تجمع مختلف طوائفه وحرص جميع فئات الشعب المصرى على توطيد أواصر الود ودحر الفتن ولفظ المتسببين بها لحفظ وحدة الصف بين أبناء الوطن الواحد، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أكد في العديد من المناسبات أهمية تلك العلاقة التى تجمع أبناء الشعب المصرى ودورها الهام فى تعزيز الاستقرار.

وخلال كلمتة، توجه محافظ الجيزة بجزيل الشكر والتقدير لقداسة البابا تواضروس الثاني على ما تبذله الكنيسة المصرية من مشاركة تنموية حقيقية في بناء الوعي الوطني ونشر المحبة والتسامح والتعايش.



البابا تواضروس الثانى ومحافظ الجيزة يفتتحان مبنى الخدمات بمطرانية الأقباط الأرثوذكس



البابا تواضروس الثانى ومحافظ الجيزة يفتتحان مبنى الخدمات



البابا تواضروس الثانى ومحافظ الجيزة