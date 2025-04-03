شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: رسوم ترامب الجمركية تشعل حربا تجارية كونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" رسوم ترامب الجمركية تشعل حربا تجارية كونية.. اتحادات صناعية أملانية تطالب بـ "رد أوروبى".. وبروكسل تدعو التفاقات تجارية مع أكبر عدد ممكن من مناطق العالم.. وكندا تتعهد بالتصدى للإجراءات الأمريكية.. رئيس شعبة الذهب واملعادن: الرسوم دفعت الذهب لقفرة بنسبة %18.3 بمصر".

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