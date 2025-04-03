شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تفرض رسوما جمركية 25% على السيارات المصنعة فى أمريكا ردا على ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة ردا على رسوم ترامب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



وواصل رئيس وزراء كندا: "سنكافح الرسوم الجمركية الأمريكية حتى يتم إلغاؤها"، مشيرًا، إلى أنّ الرسوم الجمركية مأساة، وأن علاقات التكامل العميقة السابقة مع الولايات المتحدة انتهت.



وذكر رئيس وزراء كندا، أنّ الرسوم الجمركية الأمريكية لا تستهدف بلادنا فقط بل الاقتصاد العالمي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال خلال مؤتمر صحفي بشأن إعلان حزمة التعريفات الجمركية الجديدة، أمس الأربعاء، إننا سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على السيارات الأجنبية، مضيفا أن الوظائف والمصانع ستعود مجددا إلى الولايات المتحدة، وقال إن الاتحاد الأوروبي يفرض علينا 10% من التعريفات و20% من الضرائب، مؤكدا ان الولايات المتحدة على مدار عقود لم ترد على أي دولة فرضت عليها رسوما جمركية.