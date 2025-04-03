شكرا لقرائتكم خبر عن التوقيت الصيفى 2025.. استعدوا لتغيير الساعة فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المواطنون البحث عن موعد تطبيق التوقيت الصيفى 2025 في مصر، مع الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة، خاصة مع قرب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر واقتراب موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، والذى صدّق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 أبريل 2023.

موعد التوقيت الصيفي

ووفقا لـ قانون التوقيت الصيفي .. يكون التوقيت الصيفى في مصر اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

تأخير أم تقديم الساعة فى التوقيت الصيفى

وبناء على نص قانون التوقيت الصيفي ، يكون تطبيق التوقيت الصيفى في مصر يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل والتي توافق هذا العام 25 إبريل 2025، وتكون آلية العمل بنظام التوقيت الصيفي تكون من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

واختارت الحكومة يوم الجمعة لتعديل التوقيت سواء الصيفي أو الشتوى، كون يوم الجمعة إجازة رسمية فى معظم قطاعات الدولة، لذا كان اختياره تجنبا لحدوث أى مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه، تجنبًا لتأثر سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات، فى حالة وجود التغيير فى يوم عمل طبيعي.

وجاء إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر بعد نحو 7 سنوات من إلغائه، حيث تم تطبيقه فى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023 بتقديم الساعة 60 دقيقة، فيما يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.