شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصول المستشفى الأهلي العربي قبل قليل 27 شهيدا وأكثر من 70 إصابة كحصيلة أولية، نتيجة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه للمواطنين النازحين في مدرسة دار الأرقم بمدينة غزة .



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الخميس، بوصول 100 شهيد إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان منذ 18 مارس 2025 إلى 1,163 شهيد، 2,735 مصابا.

فيما ارتفعت الحصيلة الكلية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 50,523 شهيدا و 114,776مصابا.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا لأهالي مناطق بيت حانون وجباليا والأحياء: تل الزعتر، النور، الروضة، السلام، النهضة، التفاح، الزهور، الشيخ زايد، المنشية ومخيم جباليا، بأنه سيقصف هذه المناطق، وطالبهم بترك منازلهم والتوجه إلى مناطق أخرى.

وكثفت القوات الإسرائيلية، في الساعات الماضية، قصفها الجوي والمدفعي على مختلف قطاع غزة، لا سيما مدينة رفح الفلسطينية، مستهدفة شققا سكنية مأهولة، ما أدى لارتكاب مجازر وارتقاء شهداء غالبيتهم أطفال ونساء. تزامنا مع ارتكاب مجازر بحق العائلات الفلسطينية والنازحين.

كما أصدر الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا لسكان عدد من الأحياء شرقي مدينة غزة، مطالبًا إيّاهم بإخلائها فورًا، تمهيدًا لما وصفه بعمليات عسكرية وشيكة "بقوة شديدة" في المنطقة. وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن العمليات ستتركز في حي الشجاعية، وأحياء الجديدة، التركمان، والزيتون الشرقي، بذريعة "تدمير البنية التحتية الإرهابية" على حد تعبيره.

وتعاني مدن قطاع غزة من مجاعة بسبب نفاذ الغاز وتعطل كافة المخابز نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي، ما دفع مئات المواطنين لإعداد الخبز على الحطب في المنازل ومخيمات النزوح، وذلك في أكبر كارثة إنسانية يشهدها القطاع منذ سنوات عديدة.