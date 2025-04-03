شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بحركة تعيينات قضائية كبيرة.. الأسماء كاملة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 149 لسنة 2025 بحركة قضائية كبيرة، شملت تعيين رؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) ورؤساء للنيابة العامة والنيابة العامة لدى محكمة النقض من الفئة (أ)، ورؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ب) ورؤساء للنيابة العامة والنيابة العامة لدى محكمة النقض من الفئة(ب).

حركة التعيينات والأسماء كاملة فى الجريدة الرسمية التالية: