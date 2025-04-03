شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل المتورط فى استشهاد ضابط شرطة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر بمشاركة قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختباء أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة المطلوب ضبطهم وإحضارهم لمشاركته فى واقعة إطلاق النيران على أحد ضباط الشرطة أثناء تنفيذ أحكام قضائية بالأقصر مما أدى إلى إستشهاد الضابط ومصرع مطلق النيران عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بدائرة مركز شرطة الأقصر بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق النيران تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.